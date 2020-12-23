Украинская певица Настя Каменских в детстве выглядела совсем по-другому

Не так давно Настя решила рассказать в Инстаграм о своем детстве и о том, как жила до популярности. По словам артистки, она хотела быть звездой чуть ли не с рождения и верила, что будет именно так.

«Родители воспитывали меня такой. Нет, у меня не было представления: ты – принцесса, а все остальные – ничтожества. Папа и мама делали все, чтобы я выросла сильной, самостоятельной, по-­хорошему амбициозной, учили добиваться своего, не сдаваться, не отчаиваться и всегда идти вперед,» - рассказывала артистка.

Специально к праздникам фанаты решили поделиться архивным фото с Настей, позирующей у елки, украшенной множеством игрушек и мишуры. Еще девочкой она была с пухлыми щечками и милой улыбкой.

Отметим, Настя также говорила, что ранее родители ее всегда баловали и ни в чем мне не отказывали, но ее характер при этом не испортился: она не стала заносчивой, капризной, самовлюбленной.

Также ранее на своей странице в соцсети "Инстаграм" звезда выложила кадры, на которых предстала в салоне красоты практически без макияжа. Жена рэпера Потапа надела свитшот с принтом розового тигра, а волосы спрятала под полиэтиленовым чепчиком.

"Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками ✨ - купить подарки, украсить дом (и себя тоже ☺️) , закончить все дела и написать список новых", - поделилась певица настроением в описании.

Пользователи сразу ответили:

"Похудела что ли?"; "Хватит худеть... уже кахексией потягивает"; "Обожаем Настеньку всей семьёй, удачной покраски, фото-отчет после, ждём!!!))))"; "Вас прям накормить хочеться!!!"; "Такая милая девочка без макияжа красотка!)"; "Красивая какая"; "А самое главное видно что нет пластики дикой"; "Такая стройняшка! Настя, это ты? Я, если честно, не узнала сразу 👍👍👍"; "Такая милая без макияжа 💛💛💛".

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства