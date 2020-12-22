Вона знає про стиль все

Кім Кардашьян на зимовому курорті вразила стильним образом в шкіряних штанях

Зіркова красуня жодного дня не може прожити без соціальних мереж, де вона регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka.net, цього разу зірка американських реаліті-шоу поділилася атмосферними фото зі свого відпочинку на зимовій природі.

Незважаючи на те, що їй довелося одягнутися тепліше, Кардашьян вирішила не забувати про стиль, і підібрала максимально зухвалі речі. На ній короткий пуховик, що ледь закриває талію, а також помаранчевий топік, що оголює смужку шкіри на животі моделі.

Головною родзинкою нового образу Кім стали зухвалі штани під шкіру з тигровим принтом. Вони сидять на красі в обтяжку, дозволяючи Кардашьян продемонструвати свої розкішні стегна і вражаючу п'яту точку.

У такому образі зірка впевнено позує на тлі мальовничої природи як дика кішечка, розбавляючи зимовий холод своїми жаркими формами.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її образу, звернувши особливу увагу на її штани.

Раніше ми писали, що Кім поділилася на своїй сторінці новим стильним образом.

Цього разу Кардашьян одягла світло-сині джинси з високою талією і рожевий боді на тонких лямках, завдяки якому артистці вдалося створити досить стильний образ і підкреслити бюст з вигідного ракурсу.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в рожевому боді влаштувала новий сеанс спокушання.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян блиснула бездоганними вигинами в розпусному купальнику з вирізами.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнулася шкірою, кокетливо подражнивши пружними принадами.