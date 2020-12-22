Кім Кардашьян на зимовому курорті вразила стильним образом в шкіряних штанях
Зіркова красуня жодного дня не може прожити без соціальних мереж, де вона регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka.net, цього разу зірка американських реаліті-шоу поділилася атмосферними фото зі свого відпочинку на зимовій природі.
Незважаючи на те, що їй довелося одягнутися тепліше, Кардашьян вирішила не забувати про стиль, і підібрала максимально зухвалі речі. На ній короткий пуховик, що ледь закриває талію, а також помаранчевий топік, що оголює смужку шкіри на животі моделі.
Головною родзинкою нового образу Кім стали зухвалі штани під шкіру з тигровим принтом. Вони сидять на красі в обтяжку, дозволяючи Кардашьян продемонструвати свої розкішні стегна і вражаючу п'яту точку.
У такому образі зірка впевнено позує на тлі мальовничої природи як дика кішечка, розбавляючи зимовий холод своїми жаркими формами.
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Шанувальники красуні прийшли в захват від її образу, звернувши особливу увагу на її штани.
Раніше ми писали, що Кім поділилася на своїй сторінці новим стильним образом.
Цього разу Кардашьян одягла світло-сині джинси з високою талією і рожевий боді на тонких лямках, завдяки якому артистці вдалося створити досить стильний образ і підкреслити бюст з вигідного ракурсу.
Нагадаємо, Кім Кардашьян в рожевому боді влаштувала новий сеанс спокушання.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян блиснула бездоганними вигинами в розпусному купальнику з вирізами.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнулася шкірою, кокетливо подражнивши пружними принадами.