Она знает о стиле все

Ким Кардашьян на зимнем курорте впечатлила стильным образом в кожаных штанах

Звездная красотка ни дня не может прожить без социальных сетей, где она регулярно делится свежими кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда американских реалити-шоу поделилась атмосферными фото со своего отдыха на зимней природе.

Несмотря на то, что ей пришлось одеться потеплее, Кардашьян решила не забывать о стиле, и подобрала максимально дерзкие вещи. На ней короткий пуховик, едва закрывающий талию, а также оранжевый топик, обнажающий полоску кожи на животе модели.

Главной изюминкой нового образа Ким стали дерзкие штаны под кожу с тигровым принтом. Они сидят на красотке в обтяжку, позволяя Кардашьян продемонстрировать свои роскошные бедра и впечатляющую пятую точку.

В таком образе звезда уверенно позирует на фоне живописной природы как дикая кошечка, разбавляя зимний холод своими жаркими формами.

Поклонники красотки пришли в восторг от ее образа, обратив особое внимание на ее штаны.

Ранее мы писали, что Ким поделилась на своей странице новым стильным образом.

В этот раз Кардашьян надела светло-синие джинсы с высокой талией и розовый боди на тонких лямках, благодаря которому артистке удалось создать довольно стильный образ и подчеркнуть бюст с выгодного ракурса.

Напомним, Ким Кардашьян в розовом боди устроила новый сеанс соблазнения.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян сверкнула безупречными изгибами в распутном купальнике с вырезами.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянулась кожей, кокетливо подразнив упругими прелестями.