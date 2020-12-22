Настя Каменських заінтригувала шанувальників анонсом і показала новий спокусливий образ

Популярна українська співачка розповіла про майбутнє шоу The Masked Singer Ukraine в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Каменських вирішила заінтригувати шанувальників, розповівши про майбутню прем'єру.

"Це буде неймовірне шоу! Кожен момент, кожна деталь - це щось фантастичне!",- заявила зірка.

Вона також показала свій новий розкішний образ. На фото співачка позує в блідо-жовтій сукні з запахом і відкритими плечима. Наряд виглядає дуже елегантно і в той же час спокусливо.

Судячи з усього, сукня справила враження на чоловіка співачки, продюсера Потапа, який залишив під постом два смайлика у вигляді сердечок.

Шанувальники Каменських теж прийшли в захват від її образу.

"Прекрасна і мейк неймовірно ніжний", "Богиня! Але у Льоші ніжки краще", "Яка ж ви красива", "Нереально красива і шикарна жінка", "Шикарна! Наша улюблена", "Однозначно самий охіренний образ з тих що я бачила", "дуже довгі ноги", "блін, Настя тебе тут не впізнати! Красуня", "де ж вас таких роблять?! Запаморочлива дівка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Настя виклала кадри, на яких постала в салоні краси практично без макіяжу. Дружина репера Потапа одягла світшот з принтом рожевого тигра, а волосся сховала під поліетиленовим чепчиком.

Нагадаємо, Каменських з дружиною позитиву з "Время и стекло" звели з розуму зухвалою красою.

Як повідомляла Politeka, схудла Настя Каменських без макіяжу виявилася іншою людиною, чесні фото: "хочеться стати Потапом".

Також Politeka писала, що сильно схудла Каменських без макіяжу і з пакетом на голові розбурхала знімком.