Настя Каменских заинтриговала поклонников анонсом и показала новый соблазнительный образ
Популярная украинская певица рассказала о будущем шоу The Masked Singer Ukraine в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Каменских решила заинтриговать поклонников, рассказав о предстоящей премьере.
«Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!», - заявила звезда.
Она также показала свой новый роскошный образ. На фото певица позирует в бледно-желтом платье с запахом и открытыми плечами. Наряд выглядит очень элегантно и в то же время соблазнительно.
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Судя по всему, платье произвело впечатление на мужа певицы, продюсера Потапа, который оставил под постом два смайлика в виде сердечек.
Поклонники Каменских тоже пришли в восторг от ее образа.
«Прекрасная и мейк невероятно нежный», «Богиня! Но у Леши ножки лучше», «Какая же вы красивая», «Нереально красивая и шикарная женщина», «Шикарная! Наша любимая», «Однозначно самый охиренный образ из тех что я видела», «Очень длинные ноги», «Блин, Настя тебя здесь не узнать! Красотка», «Где ж вас таких делают?! Умопомрачительная девка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Настя выложила кадры, на которых предстала в салоне красоты практически без макияжа. Жена рэпера Потапа надела свитшот с принтом розового тигра, а волосы спрятала под полиэтиленовым чепчиком.
Напомним, Каменских с женой Позитива из «Время и стекло» свели с ума дерзкой красотой.
Как сообщала Politeka, похудевшая Настя Каменских без макияжа оказалась другим человеком, честные фото: "Хочется стать Потапом".
Также Politeka писала, что сильно похудевшая Каменских без макияжа и с пакетом на голове взбудоражила снимком.