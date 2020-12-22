Настя Каменских заинтриговала поклонников анонсом и показала новый соблазнительный образ

Популярная украинская певица рассказала о будущем шоу The Masked Singer Ukraine в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Каменских решила заинтриговать поклонников, рассказав о предстоящей премьере.

«Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!», - заявила звезда.

Она также показала свой новый роскошный образ. На фото певица позирует в бледно-желтом платье с запахом и открытыми плечами. Наряд выглядит очень элегантно и в то же время соблазнительно.

Судя по всему, платье произвело впечатление на мужа певицы, продюсера Потапа, который оставил под постом два смайлика в виде сердечек.

Поклонники Каменских тоже пришли в восторг от ее образа.

«Прекрасная и мейк невероятно нежный», «Богиня! Но у Леши ножки лучше», «Какая же вы красивая», «Нереально красивая и шикарная женщина», «Шикарная! Наша любимая», «Однозначно самый охиренный образ из тех что я видела», «Очень длинные ноги», «Блин, Настя тебя здесь не узнать! Красотка», «Где ж вас таких делают?! Умопомрачительная девка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя выложила кадры, на которых предстала в салоне красоты практически без макияжа. Жена рэпера Потапа надела свитшот с принтом розового тигра, а волосы спрятала под полиэтиленовым чепчиком.

Напомним, Каменских с женой Позитива из «Время и стекло» свели с ума дерзкой красотой.

Как сообщала Politeka, похудевшая Настя Каменских без макияжа оказалась другим человеком, честные фото: "Хочется стать Потапом".

Также Politeka писала, что сильно похудевшая Каменских без макияжа и с пакетом на голове взбудоражила снимком.