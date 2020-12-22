Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук вразила фатальним образом у довгій вузькій сукні
Артистка "Жіночого кварталу" поділилася в своєму Instagram новими чорно-білими фото, які зробила для неї Ксенія Твердохліб. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Адамчук позує за лаштунками шоу в розкішному вбранні. На ній довге вечірнє плаття в обтяжку. Родзинки йому надає чорний малюнок, який виглядає на вбранні як велике мереживо.
У такій сукні Адамчук виглядає дуже елегантно і жіночно.
"Нарешті зловила нашу Ксюшу Твердохліб для фото. Якщо настрій не дуже, то його можуть підняти подруги-професіонали поруч", - написала Адамчук у підписі до знімків.
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Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Красуня", "Класні і круті кадри у Ксюші", "Мммм, цукерочка! Елегантний, вишуканий, ну, проте, як завжди. А за настроєм, воно як погода, після туману, завжди!", "Вау!",- пишуть люди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марта вирішила зробити фото на тлі прикрашеної до Нового року ялинки, встановленої в офісі. При цьому красуня приміряла на себе образ ділової жінки. На ній вузька чорна спідниця і ліловий блейзер. Доповнюють образ туфлі-човники і окуляри, які додають артистці серйозності.
Нагадаємо, екзотична красуня з "Квартал 95" роздяглася на камеру, безсоромно піднявши кофтинку.
Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" задерла ніжку вище голови, прикувавши до себе погляди: "хочеш?".
Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з " Квартал 95 "влаштувала переполох в мережі, засвітивши свій пікантний наряд: "Баба-вогонь".