Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук вразила фатальним образом у довгій вузькій сукні

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася в своєму Instagram новими чорно-білими фото, які зробила для неї Ксенія Твердохліб. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Адамчук позує за лаштунками шоу в розкішному вбранні. На ній довге вечірнє плаття в обтяжку. Родзинки йому надає чорний малюнок, який виглядає на вбранні як велике мереживо.

У такій сукні Адамчук виглядає дуже елегантно і жіночно.

"Нарешті зловила нашу Ксюшу Твердохліб для фото. Якщо настрій не дуже, то його можуть підняти подруги-професіонали поруч", - написала Адамчук у підписі до знімків.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Красуня", "Класні і круті кадри у Ксюші", "Мммм, цукерочка! Елегантний, вишуканий, ну, проте, як завжди. А за настроєм, воно як погода, після туману, завжди!", "Вау!",- пишуть люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марта вирішила зробити фото на тлі прикрашеної до Нового року ялинки, встановленої в офісі. При цьому красуня приміряла на себе образ ділової жінки. На ній вузька чорна спідниця і ліловий блейзер. Доповнюють образ туфлі-човники і окуляри, які додають артистці серйозності.

Нагадаємо, екзотична красуня з "Квартал 95" роздяглася на камеру, безсоромно піднявши кофтинку.

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