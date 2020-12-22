Шанувальники Алли Пугачової і Максима Галкіна прийшли в лють через фото семирічної дочки зірок з макіяжем на обличчі
Як відомо, російська Примадонна і її чоловік люблять ділитися в мережі кадрами зі своїми дітьми – двійнятами Гаррі і Лізою. І хоча в більшості випадків шанувальники тільки раді такому контенту, час від часу з ним трапляються і неприємні ситуації.
Так, на одній із фан-сторінок Лізи Галкіної в Instagram з'явилося фото дівчинки з явними слідами обробки в Instagram. При цьому, автори роботи навіщось вирішили зробити з маля фатальну красуню з волоссям, що розвівається по-голлівудськи, і тонною косметики на обличчі.
Багатьом фанатам здалося, що такий дорослий образ ніяк не прикрашає Лізу. Люди тут же почали висловлювати своє невдоволення в мережі.
Молодий одесит влетів у пішоходів на "зебрі", пара не вижила: кадри з місця трагедії
Рідкісне фото беззубої Наді Дорофєєвої до популярності злили в Мережу: "Це кайф!"
Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"
Українка з 15-м розміром бюста осідлала стілець і влаштувала сеанс зваблення: "Гарячіше не буває"
"Навіщо фарбувати в такому віці. І так красива дівчинка", "не фарбуйте дитину Ліза красуня! Навіщо робити ефекти вона ж дитина", "Без ефектів вона набагато краще виглядає», «як порцелянова лялька", "вона ж дитина, миленька дівчинка! Не спотворюйте дитячу красу, не прикрашайте косметикою!", "Знову нафарбували", "щось на себе не схожа", "Ой, як би не наврочили.. тьху-тьху", "не поспішай дорослішати...дівчинка мила!", "Дівчинка набагато красивіше і ніжніше без косметики", _ пишуть люди.
Нагадаємо, скандал зі схожістю сина Галкіна на Філіпа Кіркорова спалахнув з новою силою, фото.
Як повідомляла Politeka, гордий Галкін похвалився подорослішала донькою, копією Пугачової: "Аллочка молода".
Також Politeka писала, що діти Пугачової і Галкіна здивували поведінкою, "незручне" відео потрапило в мережу.