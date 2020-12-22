Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина пришли в ярость из-за фото семилетней дочери звезд с макияжем на лице



Как известно, российская Примадонна и ее муж любят делиться в сети кадрами со своими детьми – двойняшками Гарри и Лизой. И хотя в большинстве случаев поклонники только рады такому контенту, время от времени с ним случаются и неприятные ситуации.

Так, на одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Инстаграм появилось фото девочки с явными следами обработки в Инстаграм. При этом, авторы работы зачем-то решили сделать из малышки роковую красотку с по-голливудски развевающимися волосами и тонной косметики на лице.

Многим фанатам показалось, что такой взрослый образ никак не красит Лизу. Люди тут же принялись выражать свое недовольство в сети.

«Зачем красить в таком возрасте. И так красивая девочка», «Не красьте ребенка Лиза красавица! Зачем делать эффекты она же ребёнок», «Без эффектов она намного лучше выглядит», «Как фарфоровая кукла», «Она же ребёнок, миленькая девочка! Не уродуйте детскую красоту, не украшайте косметикой!», «Опять накрасили», «Что-то на себя не похожа», «Ой, как бы не сглазили.. тьфу-тьфу», «Не торопись взрослеть...девочка милая!», «Девочка намного красивее и нежнее без косметики», _ пишут люди.

Напомним, скандал со сходством сына Галкина на Филиппа Киркорова вспыхнул с новой силой, фото.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая".

Также Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина удивили поведением, "неудобное" видео попало в сеть.