Українська співачка здивувала новою зовнішністю поруч зі своїм продюсером Потапом у шоу "Вечірній квартал"
Як пише Politeka.net, зірки стали запрошеними гостями акторів студії" Квартал 95 " і вже репетирують новий гумористичний номер. Артистка не втрималася, зняла процес на камеру і виклала відео на своїй сторінці в "Instagram".
Надя і Олексій Потапенко (справжнє ім'я продюсера) опинилася за одним столом з іншими колегами по шоу-бізнесу: Дмитром Монатіком, Наталією Могилевською і керівником "Кварталу 95" Євгеном Кошовим. Інші зірки уважно вивчали листи зі сценарієм, поки Потап озвучував свої репліки.
На окрему увагу заслуговує зовнішність Дорофєєвої, яка на цей раз заплела волосся в чотири тугі африканські коси: дві чорні і дві білі. Вона одягла темний костюм з величезним декольте і прозорою сіточкою на поясі, яка підкреслила її осину талію. Особливого лиску образу співачки надали великі круглі сережки і медальйон на ланцюжку, який привернув увагу до її бюсту. Побачивши телефон, Потап не зміг встояти від того, щоб пограти на камеру.
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Надія опублікувала в сторіз кадр з ліфта, на якому зображена в такому ж вигляді. Вона млосно закрила очі, схопившись за поручні біля дзеркала.
На своїй сторінці виконавиця також поділилася важливим досягненням у сольній кар'єрі:
"Ребятаааааа!!!! 10 мільйонів у кліпу "gorit"! Я в кайфі!!!!!!!!!".
Користувачі Мережі захопилися успіхами Дорофєєвої в коментарях:
"Дівчинка вогонь"; " ти заслужила ❤️🔥 далі більше❤❤️"; "Ну два вогню в кадрі, це занадто😻 🔥"; "ну це пісня гармата, кожними днями співаю і слухаю її😻 🙈❤️"; " чекаємо новий розрив!!!!!❤ ️ "; "І я в кайфі";"Ти так довго цього чекала 💔 безумовно гідно".
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