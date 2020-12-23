Українська співачка здивувала новою зовнішністю поруч зі своїм продюсером Потапом у шоу "Вечірній квартал"

Як пише Politeka.net, зірки стали запрошеними гостями акторів студії" Квартал 95 " і вже репетирують новий гумористичний номер. Артистка не втрималася, зняла процес на камеру і виклала відео на своїй сторінці в "Instagram".

Надя і Олексій Потапенко (справжнє ім'я продюсера) опинилася за одним столом з іншими колегами по шоу-бізнесу: Дмитром Монатіком, Наталією Могилевською і керівником "Кварталу 95" Євгеном Кошовим. Інші зірки уважно вивчали листи зі сценарієм, поки Потап озвучував свої репліки.

На окрему увагу заслуговує зовнішність Дорофєєвої, яка на цей раз заплела волосся в чотири тугі африканські коси: дві чорні і дві білі. Вона одягла темний костюм з величезним декольте і прозорою сіточкою на поясі, яка підкреслила її осину талію. Особливого лиску образу співачки надали великі круглі сережки і медальйон на ланцюжку, який привернув увагу до її бюсту. Побачивши телефон, Потап не зміг встояти від того, щоб пограти на камеру.

Надія опублікувала в сторіз кадр з ліфта, на якому зображена в такому ж вигляді. Вона млосно закрила очі, схопившись за поручні біля дзеркала.

На своїй сторінці виконавиця також поділилася важливим досягненням у сольній кар'єрі:

"Ребятаааааа!!!! 10 мільйонів у кліпу "gorit"! Я в кайфі!!!!!!!!!".

Користувачі Мережі захопилися успіхами Дорофєєвої в коментарях:

"Дівчинка вогонь"; " ти заслужила ❤️🔥 далі більше❤❤️"; "Ну два вогню в кадрі, це занадто😻 🔥"; "ну це пісня гармата, кожними днями співаю і слухаю її😻 🙈❤️"; " чекаємо новий розрив!!!!!❤ ️ "; "І я в кайфі";"Ти так довго цього чекала 💔 безумовно гідно".

Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу

Як повідомляла Politeka, оздоблена Дорофєєва показала свою красу максимально близько.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином