Соцмережі в захваті від зірок

Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець засвітилася в компанії відомої телеведучої

Свіжий знімок був опублікований у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений діяльності Олени Кравець.

Так, гумористка після концерту "Вечірнього Кварталу" засвітилася в компанії ведучої програми "Світське життя" Каті Осадчої.

Для виступу в "Вечірньому Кварталі" Олена Кравець підібрала блискучу сукню в підлогу з шикарним вирізом, а на Каті Осадчій був костюм двійка, а образ зірка доповнила капелюшком і маскою зі стразами.

"Вже цієї суботи-інтерв'ю з Оленою Кравець", - йдеться у підписі до свіжого знімка.

"Оленка ви супер, не вистачає вам родзинки - це французький бульдожка, і ви станете ще красивіше і популярною...Французики завжди приносять щастя", "вже чекаю", "Хороша", "Сліпуча Олена Кравець", - написали віддані фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Олена Кравець зі своїми подружками влаштувала спекотні танці перед камерами.

На кадрах видно, як Олена Кравець в компанії колег, мабуть, по "жіночому кварталу" знімали сценку для нового випуску шоу.

За кадром грала композиція Наді Дорофєєвої, а Олена Кравець зі своїми подругами влаштували спекотні танці прямо на сцені.

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