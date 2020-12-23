Соцсети в восторге от звезд

Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец засветилась в компании известной телеведущей

Свежий снимок был опубликован в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен деятельности Елены Кравец.

Так, юмористка после концерта "Вечернего квартала" засветилась в компании ведущей программы "Світське життя" Кати Осадчей.

Для выступления в "Вечернем квартале" Елена Кравец подобрала блестящее платье в пол с шикарным вырезом, а на Кате Осадчей был костюм двойка, а образ звезда дополнила шляпкой и маской со стразами.

"Уже в эту субботу - интервью с Еленой Кравец", - говорится в подписи к свежему снимку.

"Леночка вы супер, не хватает вам изюминки - это Французский бульдожка, и вы станете ещё красивее и популярной...Французики всегда приносят счастье", "Уже жду", "Хороша", "Ослепительная Елена Кравец", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Елена Кравец со своими подружками устроила жаркие танцы перед камерами.

На кадрах видно, как Елена Кравец в компании коллег, видимо, по "Женскому кварталу" снимали сценку для нового выпуска шоу.

За кадром играла композиция Нади Дорофеевой, а Елена Кравец со своими подругами устроили жаркие танцы прямо на сцене.

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