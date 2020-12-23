Українська телеведуча Леся Нікітюк приміряла карколомний образ у новорічних декораціях

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото своєї ялинки, яку нарядила вдома біля каміна. Вона зображена в екстремально короткій сукні, ледь прикрившій її пружні стегна. Крім подолу, ще однією родзинкою вбрання став величезний V-подібний виріз на грудях, який зробив сильний акцент на зоні декольте.

Леся Нікітюк покрасувалася в такому образі на тлі іграшкових гномиків, які ніби засоромилися і натягнули ковпаки на самі очі. На одному з фото зірка виставила вперед одну ногу, трохи зігнула спину і з радісною посмішкою відкинула волосся назад.

"Шалена Лесяантриця вже нарядила будинок, і сама вбралася.. сукня тут ні до чого", - заявила красуня в описі.

У коментарях користувачі Мережі почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд Лесі, навіть її колега Володимир Остапчук не втримався і залишив відгук:

"Ноги-боги 🔥"; " Леся, йди на Холостячку 2 сезон. Красива, успішна розумничка"; " таке коротке плаття, що це швидше кофточка 😄 хоча коли довгі красиві ноги, то чому б і ні 😉"; " Леся, та навіщо вже те плаття ❤️🔥"; " хвалитися такою фігурою перед Новим роком це кожна може. Ви після Нового року покажіть!"; "Довгасте плаття я вважаю😂 😋"; "ось хто всіх гномів розібрав😊 🤣"; " Леся, де штани? Забула надіти?"; "А це плаття? Я думала туніка..."; "Ого! Леся-Бомба!!!!"; "Вау!!! Нереальна красуня!!!) 👏👏👏🤩🤩🤩"; "Красуня!Але ялинка не доопрацьована, можна краще!"; "Білосніжка і гноми))))"; "Ноги закінчилися, я спідниці ще не видно".

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