Украинская телеведущая Леся Никитюк примерила сногсшибательный образ в новогодних декорациях

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото своей елки, которую нарядила дома у камина. Она запечатлена в экстремально коротком платье, едва прикрывшем ее упругие бедра. Помимо подола, еще одной изюминкой наряда стал огромный V-образный вырез на груди, который сделал сильный акцент на зоне декольте.

Леся Никитюк покрасовалась в таком образе на фоне игрушечных гномиков, которые будто застеснялись и натянули колпаки на самые глаза. На одном из фото звезда выставила вперед одну ногу, чуть изогнула спину и с радостной улыбкой отбросила волосы назад.

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась.. платье тут не при чём", - заявила красотка в описании.

В комментариях пользователи сети принялись бурно обсуждать внешний вид Леси, даже ее коллега Владимир Остапчук не удержался и оставил отзыв:

"Ноги-боги 🔥"; "Леся, иди на Холостячку 2 сезон. Красивая, успешная умничка"; "Такое короткое платье, что это скорее кофточка 😄 хотя когда длинные красивые ноги, то почему бы и нет 😉"; "Леся, да зачем уже то платье ❤️🔥"; "Хвастаться такой фигурой перед Новым годом это каждая может. Вы после Нового года покажите!"; "Длинноватое платье я считаю 😂😋"; "Вот кто всех гномов разобрал 😊🤣"; "Леся, где штаны? Забыла надеть?"; "А это платье? Я думала туника..."; "Ого! Леся - Бомба!!!!"; "Вау!!! Нереальная красотка!!!) 👏👏👏🤩🤩🤩"; "Красотка!Но елка не доработана, можно лучше!"; "Белоснежка и гномы))))"; "Ноги закончились, я юбки еще не видно".

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