Я благодарю всю команду, которая трудилась над созданием видео «Твоей любимой». Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Director: @radislav DOP: Grigory Veksler Producer: Igor Grekov Style Ani Lorak: Kristina Kasap Dress Ani Lorak: @svale_store, @atelierbiser Style actors: Anna Us MakeUp Ani Lorak: @horbunova_muah Hair style Ani Lorak: @natfomi MUAH actors: Anna Benderina, Angelina Pehova Casting: Maxim Korolev, Svetlana Shukshina Actors: Sofia Nalcacioglu, Iosif Sharuif, Edvard Brioni, Valeriya Shutovskaya, Yuliya Kamneva, David Niamedi, Yana Zaslavskaya, Daria Kondratyeva, Elina Gallyamova, Viktor Pipa, Irina Belysheva Photo Backstage: @yana_kruglyak_ Video Backstage: Pavel Aslanov Edit: Roman Rychkov Color: Anrii Adler VFX: Ivan Borodai Digital make up: Anastasia Kanarskaya