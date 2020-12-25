Зірки вирішили змінити імідж цього року, чим здивували своїх шанувальників

Подивімось на красунь, які вирішили змінити зовнішність і виглядають просто "вау!", повідомляє Politeka.net.

Ані Лорак зважилася на зміни заради своєї нової відеороботи. Артистка змінила колір і довжину волосся. Також, варто відзначити, що співачка помітно пострункішала, хоча зізнавалася, що під час режиму самоізоляції набрала вагу.

Співачка Наталія Могилевська кардинально змінила колір волосся. Тепер ця красуня - блондинка. Також зірка випустила новий кліп, в якому блиснула бюстом у відвертому декольте білого костюма.

Надя Дорофєєва змусила своїх шанувальників сторопіти. Зірка з'явилася в шоу "Голос країни" з білим кольором волосся. Користувачі Мережі стали активно обговорювати новий образ знаменитості. Однак це виявилося перукою.

Співачка Ольга Цибульська коротко підстриглася, зробивши об'ємну чолку. Темноволоса зірка стала виглядати дуже незвично. Також красуня трохи змінила стиль в одязі.

Артистка Джамала також зважилася на зміни. Зірка зробила собі коротку чолку, і стала виглядати трохи молодше свого віку.

Російська актриса Христина Асмус зважилася на кардинальні зміни. Зірка перефарбувалася в чорний і отримала неоднозначну реакцію шанувальників. Що стало причиною таких змін - невідомо, можливо, недавнє розлучення з чоловіком, Гаріком Харламовим.

Раніше ми писали, що Ані Лорак похвалилася своєю яскравою зовнішністю і вечірнім макіяжем, тримаючи смартфон однією рукою, знімаючи себе в машині. Вона спробувала щось сказати на камеру, проте голос співачки заглушив фоновий шум.

Нагадаємо, що Ані Лорак в шкіряному комбінезоні вразила габаритами, навіть шпильки не врятували: "вона така дрібна?".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Ані Лорак засвітила зайве в міні, широко розставивши ноги перед камерою:"зручно, напевно".

Також Politeka писала, що схудла Лорак у вузькій сукні з блискіток приголомшила осикою талією: "куди тонше?".