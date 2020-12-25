Звезды решили изменить имидж в этом году, чем удивили своих поклонников

Давайте посмотрим на красоток, которые решили изменить внешность и выглядят просто "вау!", сообщает Politeka.net.

Ани Лорак решилась на перемены ради своей новой видеоработы. Артистка изменила цвет и длину волос. Также, стоит отметить, что певица заметно постройнела, хотя признавалась, что во время режима самоизоляции набрала вес.

Певица Наталья Могилевская кардинально изменила цвет волос. Теперь эта красотка - блондинка. Также звезда выпустила новый клип, в котором сверкнула бюстом в откровенном декольте белого костюма.

Надя Дорофеева заставила своих поклонников опешить. Звезда появилась в шоу "Голос країни" с белым цветом волос. Пользователи сети стали активно обсуждать новый образ знаменитости. Однако это оказался парик.

Певица Ольга Цибульская коротко подстриглась, сделав объемную челку. Темноволосая звезда стала выглядеть очень необычно. Также красотка немного изменила стиль в одежде.

Артистка Джамала также решилась на перемены. Звезда сделала себе короткую челку, и стала выглядеть немного моложе своего возраста.

Российская актриса Кристина Асмус решилась на кардинальные перемены. Звезда перекрасилась в черный и получила неоднозначную реакцию поклонников. Что стало причиной таких изменений - неизвестно, возможно, недавний развод с мужем, Гариком Харламовым.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась своей яркой внешностью и вечерним макияжем, держа смартфон одной рукой, снимая себя в машине. Она попыталась что-то сказать на камеру, однако голос певицы заглушил фоновый шум.

Напомним, что Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".

Как сообщала Politeka, шаловливая Ани Лорак засветила лишнее в мини, широко расставив ноги перед камерой: "Удобно, наверное".

Также Politeka писала, что похудевшая Лорак в узком платье из блесток ошеломила осиной талией: "Куда тоньше?".