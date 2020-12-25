Відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про те, як почала жити з меценатом

Так, перед зйомками спеціального новорічного випуску для телеканалу Україна зірка розповіла про те, що тепер вона живе зі справжнім меценатом. Фото зі стильним святковим образом телеведучої також з'явилося в соціальній мережі Instagram на сторінці телеканалу.

На знімальному майданчику шоу "новорічна ніч «Леся блищала в незвичайній сукні насиченого рожевого відтінку з» штучними" грудьми, яскравим макіяжем і безліччю аксесуарів.

За лаштунками зірка зізналася, що тепер в її житті зміни, адже домашній улюблениць Рафік отримав справжню роботу і може стати зіркою.

"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча.

Користувачі Мережі не залишилися байдужі:

«Дівчина.підлоги б помити?; Проня Прокопівна; круть😃 😃; нада людина лесюня❤️; класна ідея👏; справжня королева !!! Тільки щось з цицьками не так пішло; Леся можеш здивувати".

Також раніше на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка вирішила поділитися двома кадрами, на яких позувала в черговому провокативному і стильному образі. Нікітюк приміряла досить коротеньку сукню чорного кольору з непристойно глибоким декольте.

Наряд також відмінно підкреслив стрункі ніжки телеведучої, на яких вона зробила менший акцент, ніж на бюсті. Вся справа в тому, що Леся вирішила заговорити про пластичну операцію на грудях з метою збільшення розмірів. Сама зірка від комплексів або недоліків не страждає, а розкішна фігура є цьому підтвердженням.

Однак Леся вирішила влаштувати опитування для самих фанатів, щоб дізнатися думку шанувальників з приводу змін у зовнішності.

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