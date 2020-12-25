Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о том, как начала жить с меценатом
Так, перед съемками специального новогоднего выпуска для телеканала Украина звезда рассказала о том, что теперь она живет с настоящим меценатом. Фото со стильным праздничным образом телеведущей также появилось в социальной сети Инстаграм на странице телеканала.
На съемочной площадке шоу «Новогодняя ночь» Леся блистала в необычном платье насыщенного розового оттенка с «искусственной» грудью, ярким макияжем и множеством аксессуаров.
За кулисами звезда призналась, что теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимиц Рафик получил настоящую работу и может стать звездой.
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«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая.
Пользователи сети не остались равнодушны:
«Девушка.полы бы помыть?; Проня Прокоповна; круть 😃😃; нада человек Лесюня ❤️; классная идея👏; Настоящая королева !!! Только что-то с сиськами не так пошло; Леся можешь удивить».
Также ранее на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка решила поделиться двумя кадрами, на которых позировала в очередном провокативном и стильном образе. Никитюк примерила довольно коротенькое платье черного цвета с неприлично глубоким декольте.
Наряд также отлично подчеркнул стройные ножки телеведущей, на которых она сделала меньший акцент, чем на бюсте. Все дело в том, что Леся решила заговорить про пластическую операцию на груди с целью увеличения размеров. Сама звезда от комплексов или недостатков не страдает, а роскошная фигура является этому подтверждением.
Однако Леся решила устроить опрос для самих фанатов, чтобы узнать мнение поклонников по поводу изменений во внешности.
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