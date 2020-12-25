Актриса і дружина пролдюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук блиснула красою без одягу

Як пише Politeka.net, фото з'явилося на сторінці артистки в Instagram.

Пікантним кадром вона супроводила свої філософські роздуми.

Саліванчук відображена без одягу, а свої пишні принади вона прикриває капелюхом. Природну красу артистки підкреслює легкий макіяж. Образ вона доповнила яскравим манікюром і прикрасами.

"Багато хто з нас тільки з роками розуміють, як важливо вчасно навчитися приймати свою недосконалість і любити близьких, вибирати те, що робить нас щасливими, боротися за те, що здається головним, і насолоджуватися життям — просто тому, що вона одна і повторити її «начисто» не вийде», - написала артистка.

Саліванчук підкреслила, що життя летить дуже швидко, тому вона радить нічого не відкладати на завтра.

"Можливо саме вам зараз тільки 20 років, і про старість думати зовсім не хочеться. Але просто повірте, життя летить! І з кожним роком все швидше. Ми всі там будемо і чим раніше задуматися, тим більше встигнемо зробити зі змістом, а не з відчуттям "чернетки"!! І на своїй старості будемо ні про що не шкодувати, а насолоджуватися моментом і нашими спогадами», - написала актриса.

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