Багато зірок мають за плечима невдалі шлюби. Але це не привід відмовитися від пошуків любові, тому багато хто з них в результаті знаходять щасливу сім'ю

Politeka.net згадувала, як виглядало перше подружжя відомих зірок.

Коли Ольга Фреймут працювала на 5 каналі, у неї зав'язалися стосунки з головним режисером каналу Олександром Ракоєдом. Пара повінчалася, але прожила разом всього кілька років.

Катерина Осадча була одружена з бізнесменом і нардепом від Партії зелених Олегом Поліщуком. Від чоловіка у Каті є син Ілля. Як зізнавалася сама Катя, причиною розлучення послужила різниця у віці. Чоловікові було 33 роки, а Каті всього 18 років.

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос три роки жила в цивільному шлюбі з українським шоуменом Андрієм Джеджулою, якому народила сина. Зараз пара в хороших відносинах, але раніше екс-чоловік досить різко відгукувався про Санту в інтерв'ю.

"Вона для мене вже чужа людина. Мене не хвилює, з ким вона і де. У мене своє життя, у неї – своє», - заявляв він.

Наталя Могилевська деякий час була одружена з бізнесменом Дмитром Чалим. Їх весілля було пишним, але розлучення виявилося занадто стрімким.

Нагадаємо, що ефектна Осадча покрутилася перед дзеркалом, спокусивши соковитими вигинами: як Горбунов це терпить.

Як повідомляла Politeka, палка Санта Дімопулос полонила засмаглими вигинами в глибокому декольте: "яке красиве...".

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