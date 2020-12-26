Багато зірок мають за плечима невдалі шлюби. Але це не привід відмовитися від пошуків любові, тому багато хто з них в результаті знаходять щасливу сім'ю
Politeka.net згадувала, як виглядало перше подружжя відомих зірок.
Коли Ольга Фреймут працювала на 5 каналі, у неї зав'язалися стосунки з головним режисером каналу Олександром Ракоєдом. Пара повінчалася, але прожила разом всього кілька років.
Катерина Осадча була одружена з бізнесменом і нардепом від Партії зелених Олегом Поліщуком. Від чоловіка у Каті є син Ілля. Як зізнавалася сама Катя, причиною розлучення послужила різниця у віці. Чоловікові було 33 роки, а Каті всього 18 років.
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Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос три роки жила в цивільному шлюбі з українським шоуменом Андрієм Джеджулою, якому народила сина. Зараз пара в хороших відносинах, але раніше екс-чоловік досить різко відгукувався про Санту в інтерв'ю.
"Вона для мене вже чужа людина. Мене не хвилює, з ким вона і де. У мене своє життя, у неї – своє», - заявляв він.
Наталя Могилевська деякий час була одружена з бізнесменом Дмитром Чалим. Їх весілля було пишним, але розлучення виявилося занадто стрімким.
Нагадаємо, що ефектна Осадча покрутилася перед дзеркалом, спокусивши соковитими вигинами: як Горбунов це терпить.
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