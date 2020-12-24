Украинская телеведущая Екатерина Осадчая сразила наповал эффектными образами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка устроила показ праздничных платьев. В сторис Осадчая показала сначала пикантное обтягивающее платье с корсетом, после чего переоделась в более роскошный наряд. Не обошлось без традиционных шляпок Кати.
На первом видео жена Юрия Горбунова крутилась перед зеркалом в бежевом платье, которое подчеркнуло идеальные изгибы ее тела. Красотка засветила округлые бедра и нежную зону декольте. Видно, что 37-летняя Екатерина была довольна собой.
На втором видео красотка предстала в бордовом платье с экстра-декольте. Осадчая выглядела как настоящая принцесса. Как Горбунов остается спокойным с такой красивой женой, непонятно.
Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии
"Ее музыка завораживала": ушла из жизни популярная певица, чьи хиты слышали многие украинцы
"Чудо из чудес": впервые за 800 лет "Вифлеемская звезда" взошла над Украиной, видео
Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."
«Снова и снова», - подписала фото звезда.
Поклонники не смогли оставить комментарии, так как в сторис отсутствует такая возможность.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала фото со своими родителями в их 40-ю годовщину свадьбы. Снимком телеведущая поделилась у себя в Инстаграм. Осадчая поздравила самых близких с рубиновой свадьбой, отметив, что родители для нее крутой пример, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы.
Напомним, что взволнованная Осадчая приоткрыла секреты домашнего уюта с Горбуновым: "Меня охватывает невероятная...".
Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя...".
Также Politeka писала, что счастливая Осадчая в платье с экстремальным вырезом заставила любоваться собой, жена Монатика оценила: «Шикарная!».