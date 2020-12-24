До чего же красивая

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая сразила наповал эффектными образами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка устроила показ праздничных платьев. В сторис Осадчая показала сначала пикантное обтягивающее платье с корсетом, после чего переоделась в более роскошный наряд. Не обошлось без традиционных шляпок Кати.

На первом видео жена Юрия Горбунова крутилась перед зеркалом в бежевом платье, которое подчеркнуло идеальные изгибы ее тела. Красотка засветила округлые бедра и нежную зону декольте. Видно, что 37-летняя Екатерина была довольна собой.

На втором видео красотка предстала в бордовом платье с экстра-декольте. Осадчая выглядела как настоящая принцесса. Как Горбунов остается спокойным с такой красивой женой, непонятно.

«Снова и снова», - подписала фото звезда.

Поклонники не смогли оставить комментарии, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала фото со своими родителями в их 40-ю годовщину свадьбы. Снимком телеведущая поделилась у себя в Инстаграм. Осадчая поздравила самых близких с рубиновой свадьбой, отметив, что родители для нее крутой пример, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы.

Напомним, что взволнованная Осадчая приоткрыла секреты домашнего уюта с Горбуновым: "Меня охватывает невероятная...".

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя...".

Также Politeka писала, что счастливая Осадчая в платье с экстремальным вырезом заставила любоваться собой, жена Монатика оценила: «Шикарная!».