Телеведуча Катерина Осадча розповіла про своє ставлення до інтер'єру в будинку



Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Для мене простір, в якому живеш - це поле для творчості і постійних змін. Я обожнюю предмети декору та інтер'єру і з захопленням стежу, як розвивається український дизайн. І коли наші здобувають всесвітню популярність, мене охоплює неймовірна гордість", - поділилася Українська знаменитість.



На опублікованому кадрі телеведуча постала в стриманому образі: одягалася Катерина в стильну блузку, штани і кросівки.

Раніше ми розповідали, що популярний український телеведучий і чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав зворушливе фото з сином і розповів, як привітав його з Днем Святого Миколая.

На опублікованому кадрі він сидів разом з сином біля новорічної ялинки і тримав в руках машинку, яку подарував дитині на День Святого Миколая.

Нагадаємо, Горбунов з "танців з зірками" розцвів в обіймах Осадчої, кадри ідилії: "Юрчик, як задоволений кіт»

Як повідомляла Politeka, Горбунов на" Танцях з зірками "дав спеку з Мейхер і Кароль, щасливі обидві:" було гаряче!".