Многие звезды имеют за плечами неудавшиеся браки. Но это не повод отказаться от поисков любви, поэтому многие из них в итоге обретают счастливую семью

Politeka.net вспоминала, как выглядели первые супруги известных звезд.

Когда Ольга Фреймут работала на 5 канале, у нее завязались отношения с главным режиссером канала Александром Ракоедом. Пара обвенчалась, но прожила вместе всего несколько лет.

Екатерина Осадчая была замужем за бизнесменом и нардепом от Партии зелёных Олегом Полищуком. От мужчины у Кати есть сын Илья. Как признавалась сама Катя, причиной развода послужила разница в возрасте. Мужчине было 33 года, а Кате всего 18 лет.

Победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос три года жила в гражданском браке с украинским шоуменом Андреем Джеджулы, которому родила сына. Сейчас пара в хороших отношениях, но ранее экс-муж довольно резко отзывался о Санте в интервью.

«Она для меня уже чужой человек. Меня не волнует, с кем она и где. У меня своя жизнь, у нее – своя», - заявлял он.

Наталья Могилевская некоторое время была замужем за бизнесменом Дмитрием Чалым. Их свадьба была пышной, но развод оказался слишком стремительным.

Напомним, что эффектная Осадчая покрутилась перед зеркалом, соблазнив сочными изгибами: как Горбунов это терпит.

Как сообщала Politeka, пылкая Санта Димопулос пленила загорелыми изгибами в глубоком декольте: "Какое красивое...".

Также Politeka писала, что богатый красавчик заставил Могилевскую визжать от восторга, певица еле отдышалась: «Это супер!».