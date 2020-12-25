Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як тренувалася в спортзалі в одному спортивному боді
Дівчина в 21 рік може похвалитися успіхом, якого домоглася завдяки своїй завзятості. Модель почала займатися спортом з підліткового віку, а програму тренувань їй складали батьки – знамениті бодібілдери, які багато років виступали на професійних сценах.
Тепер Рей з упевненістю може заявити, що не тільки прокачала тіло до ідеальної форми, але ще і стала однією з найпопулярніших блогерш в Instagram, які розповідають про фітнес і свій спосіб життя. Все частіше дівчина влаштовує зйомку в нестандартних локаціях.
Цього разу Соммер вирішила поєднати два захоплення-створення дизайнерського одягу для фітнес-красунь і тренування в спортзалі. Так, дівчина влаштувала швидке тренування і після того, як була готова, вона також зробила кілька кадрів з гирею в руках і у тренажерів. Причому одягнена Рей була лише в боді, зовсім не приховує фігуру.
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Кадри з мокрою і втомленою Соммер не залишили фанатів байдужими:
"Жінки не об'єкти, але вона така розкішна; Чому ти це розміщуєш, якщо ти знаєш, які хлопці тут; дим гаряче 🥵 дай мені трохи; як млинцевий день; Люблю тебе😍 😘 🍑; ти чертовски Гарячий, дай мені частину цієї здобичі; мені просто подобаються ці 2 твоїх прекрасних фотографії; оператор такий щасливий XX; міхур😜 😜».
Також нещодавно Соммер приміряла лише тонку білизну сірого кольору і не стала приховувати гідності. Дівчина навпаки виставила напоказ і пишні сідниці, і свій бюст, що особливо здивувало шанувальників.
Так як у моделі перший розмір бюста, вона часто комплексує з цього приводу і не показувати фігуру з будь-якого ракурсу, де можна було б побачити її груди в невдалому вигляді. Також, бажаючи обійтися без критики, Соммер зазвичай хвалиться тільки кадрами, де вона виблискує сідницями крупним планом, повертаючись спиною.
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