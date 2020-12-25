Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как тренировалась в спортзале в одном спортивном боди
Девушка в 21 год может похвастаться успехом, которого добилась благодаря своему упорству. Модель начала заниматься спортом с подросткового возраста, а программу тренировок ей составляли родители – знаменитые бодибилдеры, которые много лет выступали на профессиональных сценах.
Теперь Рей с уверенностью может заявить, что не только прокачала тело до идеальной формы, но еще и стала одной из самых популярных блогерш в Инстаграм, которые рассказывают о фитнесе и своем образе жизни. Все чаще девушка устраивает съемку в нестандартных локациях.
В этот раз Соммер решила совмести два увлечения – создание дизайнерской одежды для фитнес-красоток и тренировку в спортзале. Так, девушка устроила быструю тренировку и после того, как была готова, она также сделала несколько кадров с гирей в руках и у тренажеров. Причем одета Рей была лишь в боди, совсем не скрывающий фигуру.
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Кадры с мокрой и уставшей Соммер не оставили фанатов равнодушными:
«Женщины не объекты, но она такая роскошная; Зачем вам это размещать, если вы знаете, какие ребята здесь; Дым горячо 🥵 дай мне немного; Похоже на блинный день; Люблю тебя 😍😘🍑; Ты чертовски горяч, дай мне часть этой добычи; Мне просто нравятся эти 2 твоих прекрасных фотографии; Оператор такой удачливый xx; Пузырь 😜 малышка прокачалась😜».
Также недавно Соммер примерила лишь тонкое белье серого цвета и не стала скрывать достоинства. Девушка наоборот выставила напоказ и пышные ягодицы, и свой бюст, что особенно удивило поклонников.
Так как у модели первый размер бюста, она часто комплексует по этому поводу и не показывать фигуру с любого ракурса, где можно было бы увидеть ее грудь в неудачном виде. Также, желая обойтись без критики, Соммер обычно хвалится только кадрами, где она сверкает ягодицами крупным планом, поворачиваясь спиной.
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