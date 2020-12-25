Відома співачка Камалія показала, як репетирувала скоромовку

На кадрах Камалія позує в шикарній сукні з відкритими плечима і без білизни. Образ співачка доповнила смарт-годинником і стильними сережками. Дівчина стояла на тлі стрічки з подарунками і говорила скоромовку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ой збирала Марієтта маргаритки на горі", - підписала зірка кадри.

Фанати подивилися ролик кілька тисяч разів і написали коментарі:

"Яка ви жіночна, справжня, не виснажуєте себе дієтами і не "перекроює" до невпізнання. ВИ СУПЕР!", "Камалія, ви принадність! Скоромовка складна", "красива тут дуже", "яка ви красива".

Ми писали, що відома українська співачка Камалія показала, як вона з дітьми готується до Нового року.

Так, у своєму Instagram Камалія розмістила кілька фото, на яких вона позує зі своїми двома дітьми під новорічною ялинкою.

Фото з'явилися в суботу, 19 грудня, в День Святого Миколая, і вона привітала своїх фоловерів з цим святом.

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На фото артистка постала в розкішному образі фатальної спокусниці. На ній біле плаття з запахом, великим поясом і вільними рукавами. Головною родзинкою образу стало глибоке декольте співачки, в якому видно навіть обрис її білизни.

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