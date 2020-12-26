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Популярна українська модель Юлія Мішура скинула майже весь одяг і похвалилася розкішною фігурою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка фітнесу опублікувала черговий відвертий знімок. Дівчина була в світлих трусиках і тапочках в колір білизни. Більше з одягу на ній нічого не було. Красуня встала біля дзеркала і стала із задоволенням розглядати красу. Округлі груди модель прикрила телефоном, який тримала в руці. Таким чином, шанувальники могли дофантазувати, що вони хочуть там побачити.

Особливу увагу привернули підкачані сідниці Мішури і її м'ясисті ноги. Волосся красуня залишила розпущеним, що додало особливого шарму фото.

"Я так налаштовуюся на прибирання", - грайливо підписала знімок зірка мережі.

У коментарях їй залишили кілька приємних відгуків.

"Супер", "Бомба", «дуже красива», "з пилососом ти напевно класно управляєшся", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура розпалила пікантним знімком, знявши штани заради спекотного кадру. Красуня похвалилася своєю видатною п'ятою точкою. З одягу на ній був лише сірий реглан з "мікі-маусами". Модель спеціально вип'ятила сідниці, щоб здаватися ще гарячіше.

Варто відзначити, що Юлія не соромиться публікувати вельми відверті фото. Це не дивно, адже вона стільки часу проводить в спортзалах і їй є чим похвалитися.

Нагадаємо, що Юлія Мішура заманила соковитими рельєфами перед дзеркалом:"суцільна спокуса".

Як повідомляла Politeka, Юлія Мішура блиснула стирчащою красою у вузькому топі: "вам приємніше...".

Також Politeka писала, що Юлія Мішура нахилилася перед камерою і показала силу спокуси: "Така чуттєва".