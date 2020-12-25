Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в улюбленому образі

На фото Юлія позувала в лосинах і ТОПі. Мішуру зовсім не бентежило, що з вузенького вбрання випирав бюст, і фанати могли розглянути стирчить красу. Модель взялася рукою за талію, позуючи в спортзалі біля гантель. Кадр вийшов мотивуючим і дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вам приємніше дарувати або отримувати подарунки?",- було підписано фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був викинутий в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Крута дівчинка, Різдвяний подарунок".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура вразила спокусливим фото.

На знімку мішура позує прямо перед камерою нахилившись вперед і продемонструвавши своє вражаюче декольте. Через ракурсу складно розібрати, у що одягнена модель: на знімку можна розглянути лише чорні бретельки її ліфчика або топа.

Ми писали, що українська фітнес-модель Юлія мішура похвалилася ідеальним тілом і пояснила, навіщо жінкам потрібно тренуватися.

Юлія мішура зробила селфі біля дзеркала, трохи нахиливши голову і зігнувши руку в лікті. У такій позі модель якнайкраще показала свою підтягнуту фігуру і розвинену мускулатуру. В описі вона підкреслила, що дівчатам потрібно займатися спортів в першу чергу для себе самих.

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