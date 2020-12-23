Популярная украинская модель Юлия Мишура похвасталась роскошной фигурой, до предела приспустив полотенце

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Хорошей ночи», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Мишура позирует в ванной, приспустив полотенце, демонстрируя «сладкие» места. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, разместив кадры в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила своим праздничным утром - теперь праздник не только у нее

"Утро🎄💫", - подписала кадр Юлия, хвастаясь тем, как встретила день Св. Николая.

На снимке бесстыжая красотка была в одном сером реглане с "мики-маусами", избавившись от штанов. Девушка соблазнительно выпятила ягодицы, будоража фантазию зрителей идеальными формами. Юлия с распущенными волосами дерзко задрала подбородок и шаловливо взглянула в камеру, фотографируя свое отражение в зеркале.

Примечательно, что аппетитные "булочки" модели оказались как раз сверху фигурки Деда Мороза под елкой - пользователи не упустили этот пикантный момент.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в узком топике показала, как нужно мотивировать мужчин

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула рельефным телом в одних трусах

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила аппетитным телом у себя в ванной