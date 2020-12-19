Фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила своим праздничным утром - теперь праздник не только у нее

Как передает Politeka.net, звезда украинского спорта опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в фантастической позе рядом с новогодней елочкой.

"утро🎄💫", - подписала кадр Юлия, хвастаясь тем, как встретила день Св. Николая.

На снимке бесстыжая красотка была в одном сером реглане с "мики-маусами", избавившись от штанов. Девушка соблазнительно выпятила ягодицы, будоража фантазию зрителей идеальными формами. Юлия с распущенными волосами дерзко задрала подбородок и шаловливо взглянула в камеру, фотографируя свое отражение в зеркале.

Примечательно, что аппетитные "булочки" модели оказались как раз сверху фигурки Деда Мороза под елкой - пользователи не упустили этот пикантный момент.

"Ты заметила, куда Дед Мороз удивленно смотрит?))", - прокомментировал один из них.

Ранее мы сообщали, рельефная Мишура свела с ума красотой своего тела, полностью сняв с себя верх и повернувшись к камере спиной. Девушка немного засветила бюст, "заигравшись" мышцами.

"Ох, какая!", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, страница красотки только набирает популярность. Сейчас на Юлию подписаны 19,8 тысяч человек, но если девушка продолжит искушать публику столь яркими фото и далее, то быть ей "королевой инстаграма".

До этого она делилась не менее жарким кадром, приподняв шортики, дабы ничего не мешало любоваться ее накачанными прелестями.

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