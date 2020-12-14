Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала роскошный вид сзади
Победительница международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу Юлия Мишура хвастается своим совершенным телом на откровенных фото, пишет Politeka.net.
Звезда в этот раз на фото в Инстаграм предстала топлес. Красотка подняла накаченные руки, выставив напоказ свои завидные рельефы.
Юлия хоть и позировала спиной все же засветила часть обнаженной груди, что придало кадру особой пикантности.
Звезда была в обтягивающих лосинах в звездочку, выделившие ее упругие ягодицы.
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Мишура закинула волосы набок и дала вдоволь налюбоваться своим превосходным телом.
За 40 минут пост собрал более 100 лайков и немного комментариев. Пользователи сети восхитились спортивной фигурой знаменитости, написав комплименты.
Стоит отметить, страница красотки только набирает популярность. Сейчас на Юлию подписаны 19,8 тысяч человек.
"Ох, какая!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Юлия Мишура надела тесный оранжевый костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы. Тело красотки достойно только комплиментов, а чего только стоит упругая пятая точка.
Модель распустила длинные волосы. На ее лице можно заметить легкий макияж с пышными ресницами.
Ранее сообщалось, что Юлия Мишура позировала в белом топе и шортиках. Красотка потянула за последнее, показывая, что прячет под ними. Мишура стояла у кровати и снимала себя на телефон в зеркало. Как можно понять, звезда только проснулась и решила сделать кадр в спальне.
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