Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в домашнем образе

Мишура в этот раз позирует нв фото в боди перед зеркалом. Красотка стояла в тапочках и показывала рельефные ягодицы. Девушка соблазнительно загнула одну ножку, привлекая внимание поклонников. Волосы звезда собрала в хвост, а снимала сама себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воскресное утро", - подписала фото Юлия.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикаций, так как кадр был выброшен в сторис Инстаграм,. но так и хочется добавить: "Рождественский подарок, сплошной соблазн".

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На снимке бесстыжая красотка была в одном сером реглане с "мики-маусами", избавившись от штанов. Девушка соблазнительно выпятила ягодицы, будоража фантазию зрителей идеальными формами. Юлия с распущенными волосами дерзко задрала подбородок и шаловливо взглянула в камеру, фотографируя свое отражение в зеркале.

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показалась в крохотных трусиках, изогнувшись до неприличия.

Так, на фотографии модель позирует топлес в крохотных трусиках, изогнувшись ради горячего кадра. При этом в кадр попал также горшок с цветком.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала свою гордость топлес, фото для смелых

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