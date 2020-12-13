Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и рассказала о главном
На фото Юлия позирует в белом топе и шортиках . Красотка потянула за последнее, показывая, что прячет под ними. Мишура стояла у кровати и снимала себя на телефон в зеркало. Как можно понять, звезда только проснулась и решила сделать кадр в спальне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.
"Главное - теплые носочки", - написала Юлия под фото.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
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На этот раз она предстала перед поклонниками в одних лишь черных трусах и миниатюрном белом топе, сквозь который во всех подробностях просвечивалась грудь.
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На снимке Мишура позирует в раздевалке перед зеркалом в коротком черно-белом топе и спортивных лосинах, которые обтягивают ее стройные ноги и позволяют продемонстрировать накачанные ягодицы.
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