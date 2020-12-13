Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и рассказала о главном

На фото Юлия позирует в белом топе и шортиках . Красотка потянула за последнее, показывая, что прячет под ними. Мишура стояла у кровати и снимала себя на телефон в зеркало. Как можно понять, звезда только проснулась и решила сделать кадр в спальне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Главное - теплые носочки", - написала Юлия под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Синие круги - это фонтаны?", "Крутая девочка".

Мы писали, что украинская спортивная модель Юлия Мишура похвасталась идеальным телом и объяснила, зачем женщинам нужно тренироваться.

На этот раз она предстала перед поклонниками в одних лишь черных трусах и миниатюрном белом топе, сквозь который во всех подробностях просвечивалась грудь.

Мы писали, что популярная спортивная модель Юлия Мишура впечатлила формами в облегающем наряде.

На снимке Мишура позирует в раздевалке перед зеркалом в коротком черно-белом топе и спортивных лосинах, которые обтягивают ее стройные ноги и позволяют продемонстрировать накачанные ягодицы.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура топлес показала свое утреннее настроение

Также Politeka писала, что фитнес-блогер Юлия Мишура без лифчика поиграла своими упругими "кокосиками"

А еще Politeka сообщала, что жаркая фитнес-модель Юлия Мишура избавилась от белья, еле прикрыв «персики» рукой



