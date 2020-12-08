Популярная фитнес-модель Юлия Мишура продолжает сводить с ума украинцев
Нескромным кадром девушка поделилась в своем микроблоге Instagram.
Юлия Мишура как всегда отказалась от лифчика и сделала жаркое фото лишь в одном белом топе.
Так, фитнес-модель решила, видимо, в очередной раз похвастаться своим роскошным телом и формами, к которым она стремилась с помощью длительных и тяжелых тренировок в спорт-зале.
"Перевернутые авто, пробки и десятки аварий": Одесса переживает транспортный коллапс из-за гололеда, видео
Лучезарная Дженнифер Лопес развалилась на траве, показав свое счастье: «Такая милашка»
Шторм обрушился на Одессу, стихия смывает все на своем пути: невероятные кадры
Беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень..."
На снимке можно увидеть соблазнительную Юлию Мишуру, которая в одном топе сжимает руки, акцентируя внимание на своих упругих "кокосиках".
"Любовь", "Нет бы взять шпателек в руки и мужу помогать с ремонтом!!! вместо этого сплошной соблазн!!! И как тут ремонту закончиться?", "Вечернее время не для ремонта", "И где же вы были 9 лет назад?", - отреагировали фанаты на нескромный снимок фитнес-блогера.
Ранее мы рассказывали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя во всей красе и поздравила всех.
На одном из последних фото Юлия позирует в кофте, которую решила задрать по самый бюст. Образ девушка дополнила трусиками, которые можно заметить снизу.
Мишура не стеснялась и хвасталась рельефным прессом и пышным бюстом, который частично был виден. Благодаря этому кадр получился довольно провокационным и соблазнительным.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура обтянула рельефы веревочками бикини
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в стильном костюме поделилась самым сокровенным
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в узком топике показала, как нужно мотивировать мужчин