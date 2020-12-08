Популярная фитнес-модель Юлия Мишура продолжает сводить с ума украинцев

Нескромным кадром девушка поделилась в своем микроблоге Instagram.

Юлия Мишура как всегда отказалась от лифчика и сделала жаркое фото лишь в одном белом топе.

Так, фитнес-модель решила, видимо, в очередной раз похвастаться своим роскошным телом и формами, к которым она стремилась с помощью длительных и тяжелых тренировок в спорт-зале.

На снимке можно увидеть соблазнительную Юлию Мишуру, которая в одном топе сжимает руки, акцентируя внимание на своих упругих "кокосиках".

"Любовь", "Нет бы взять шпателек в руки и мужу помогать с ремонтом!!! вместо этого сплошной соблазн!!! И как тут ремонту закончиться?", "Вечернее время не для ремонта", "И где же вы были 9 лет назад?", - отреагировали фанаты на нескромный снимок фитнес-блогера.

Ранее мы рассказывали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя во всей красе и поздравила всех.

На одном из последних фото Юлия позирует в кофте, которую решила задрать по самый бюст. Образ девушка дополнила трусиками, которые можно заметить снизу.

Мишура не стеснялась и хвасталась рельефным прессом и пышным бюстом, который частично был виден. Благодаря этому кадр получился довольно провокационным и соблазнительным.

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