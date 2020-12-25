Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в любимом образе

На фото Юлия позировала в лосинах и топе. Мишуру совсем не смущало, что из узенького наряда выпирал бюст, и фанаты могли рассмотреть торчащую красоту. Модель взялась рукой за талию, позируя в спортзале возле гантель. Кадр получился мотивирующим и очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вам приятней дарить или получать подарки?", - было подписано фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Крутая девочка, рождественский подарок".

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила соблазнительным фото.

На снимке Мишура позирует прямо перед камерой наклонившись вперед и продемонстрировав свое впечатляющее декольте. Из-за ракурса сложно разобрать, во что одета модель: на снимке можно рассмотреть лишь черные бретельки ее лифчика или топа.

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Юлия Мишура сделала селфи у зеркала, чуть наклонив голову и согнув руку в локте. В такой позе модель как нельзя лучше показала свою подтянутую фигуру и развитую мускулатуру. В описании она подчеркнула, что девушкам нужно заниматься спортов в первую очередь для себя самих.

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