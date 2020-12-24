Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила спокусливим фото
Красуня, яка любить хвалитися своїм накачаним тілом, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Мішура відома своєю любов'ю до провокаційних фото, на яких вона без сорому демонструє результати своїх постійних тренувань в залі. Втім, цього разу дівчина вирішила поділитися менш спортивним фото.
На знімку Мішура позує прямо перед камерою нахилившись вперед і продемонструвавши своє вражаюче декольте. Через ракурсу складно розібрати, у що одягнена модель: на знімку можна розглянути лише чорні бретельки її ліфчика або топа.
Мішура застигла перед камерою, закинувши волосся на одну сторону і млосно відкривши пухкі губки. Жіночності її образу надає вдало підібраний макіяж.
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Шанувальники моделі не змогли пройти повз такого фото.
"Така чуттєва", "чітка дівчина", - пишуть люди в коментарях до знімка.
Раніше ми писали, що Юлія поділилася фото, на якому позує у ванній, приспустивши рушник, демонструючи «солодкі» місця. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри в каруселі Stories.
"Доброї ночі", - коротко написала у підписі до фото модель.
Варто відзначити, що на знімку можна помітити, що на її обличчі відсутній макіяж.
Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура у вузькому топіку показала, як потрібно мотивувати чоловіків.
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура блиснула рельєфним тілом в одних трусах.
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія Мішура розпалила апетитним тілом у себе у ванній.