Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила соблазнительным фото

Красотка, которая любит хвастаться своим накачанным телом, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Мишура известна своей любовью к провокационным фото, на которых она без стеснения демонстрирует результаты своих постоянных тренировок в зале. Впрочем, на этот раз девушка решила поделиться менее спортивным фото.

На снимке Мишура позирует прямо перед камерой наклонившись вперед и продемонстрировав свое впечатляющее декольте. Из-за ракурса сложно разобрать, во что одета модель: на снимке можно рассмотреть лишь черные бретельки ее лифчика или топа.

Мишура застыла перед камерой, закинув волосы на одну сторону и томно приоткрыв пухлые губки. Женственности ее образу придает удачно подобранный макияж.

Поклонники модели не смогли пройти мимо такого фото.

«Такая чувственная», «Чёткая девчонка», - пишут люди в комментариях к снимку.

Ранее мы писали, что Юлия поделилась фото, на котором позирует в ванной, приспустив полотенце, демонстрируя «сладкие» места. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, разместив кадры в карусели Stories.

«Хорошей ночи», - коротко написала в подписи к фото модель.

Стоит отметить, что на снимке можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в узком топике показала, как нужно мотивировать мужчин.

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула рельефным телом в одних трусах.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила аппетитным телом у себя в ванной.