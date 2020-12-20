Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в домашньому образі
Мішура цього разу позує нв фото в боді перед дзеркалом. Красуня стояла в тапочках і показувала рельєфні сідниці. Дівчина спокусливо загнула одну ніжку, привертаючи увагу шанувальників. Волосся зірка зібрала в хвіст, а знімала сама себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Недільний ранок", - підписала фото Юлія.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацій, так як кадр був викинутий в сторіс Instagram,. але так і хочеться додати:"Різдвяний подарунок, суцільна спокуса".
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Ми писали, що фітнес-модель Юлія мішура розпалила своїм святковим ранком - тепер свято не тільки у неї.
На знімку безсоромна красуня була в одному сірому реглані з "Мікі-маусами", позбувшись штанів. Дівчина спокусливо вип'ятила сідниці, розбурхуючи фантазію глядачів ідеальними формами. Юлія з розпущеним волоссям зухвало задерла підборіддя і пустотливо глянула в камеру, фотографуючи своє відображення в дзеркалі.
Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура здалася в крихітних трусиках, зігнувшись до непристойності.
Так, на фотографії модель позує топлес в крихітних трусиках, зігнувшись заради гарячого кадру. При цьому в кадр потрапив також горщик з квіткою.
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