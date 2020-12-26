Есть, на что посмотреть

Популярная украинская модель Юлия Мишура скинула почти всю одежду и похвасталась роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда фитнеса опубликовала очередной откровенный снимок. Девушка была в светлых трусиках и тапочках в цвет белья. Больше из одежды на ней ничего не было. Красотка встала возле зеркала и стала с удовольствием рассматривать красоту. Округлую грудь модель прикрыла телефоном, который держала в руке. Таким образом, поклонники могли дофантазировать, что они хотят там увидеть.

Особое внимание привлекли подкачанные ягодицы Мишуры и ее мясистые ноги. Волосы красотка оставила распущенными, что придало особого шарма фото.

«Эт я так настраиваюсь на уборку», - игриво подписала снимок звезда сети.

В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.

«Супер», «Бомба», «Очень красивая», «С пылесосом ты наверное классно управляешься», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура разгорячила пикантным снимком, сняв штаны ради жаркого кадра. Красотка похвасталась своей выдающейся пятой точкой. Из одежды на ней был лишь серый реглан с "мики-маусами". Модель специально выпятила ягодицы, чтобы казаться еще горячее.

Стоит отметить, что Юлия не стесняется публиковать весьма откровенные фото. Это неудивительно, ведь она столько времени проводит в спортзалах и ей есть чем похвастаться.

Напомним, что Юлия Мишура завлекла сочными рельефами перед зеркалом: "Сплошной соблазн".

Как сообщала Politeka, Юлия Мишура сверкнула торчащей красотой в узком топе: "Вам приятнее...".

Также Politeka писала, что Юлия Мишура наклонилась перед камерой и показала силу соблазна: "Такая чувственная".