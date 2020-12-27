Українські зірки стали набирати популярність за кордоном

Мало хто знає, що українські знаменитості стають улюбленцями іноземної публіки. Познайоммось з такими артистами.

Співачка Джамала задовго до перемоги на конкурсі "Євробачення-2016" стала відомою за кордоном. Зірка у 2009 році виграла на фестивалі "Нова хвиля", пише Обозреватель. Після "Євробачення" артистка стала завойовувати Захід. Зокрема, цього року українка потрапила до альбому саундтреків до фільму "Євробачення: історія Вогняної саги". В результаті зірка стала номінанткою на премію "Grammy".

Співачка Настя Каменських (NK) записала багато хітів після розпаду дуету "Потап і Настя". Красуня вирішила поділитися своєю творчістю з іноземною публікою, почавши з Латинської Америки. Пісня Насті "Peligroso" два місяця трималася в чарті Billboard.

Варто відзначити, що у 2019 році зірка представила ремікс пісні з пуерториканською зіркою реггетона De La Ghetto, після чого її запросили на церемонію латиноамериканської премії Grammy.

А пізніше хіт артистки "Elefante" опинився на вершині хіт-парадів в Латинській Америці, і був у ротації радіостанції США і Канади.

Тіна Кароль першу велику нагороду отримала на конкурсі "Нова Хвиля", пізніше за свої виступи в зоні конфлікту – Іраку і Косово отримала премію "Співачка року".

У 2019 році артистка підписала контракт з Bentley Records в Нью−Йорку. Тіна представила публіці англомовну версію пісні "Внезапно", і потрапила в ротації регіональних радіостанцій США й "розійшлася" американським інтернетом.

Співак Олег Винник прославився спочатку за кордоном, і тільки пізніше в Україні. Артист в середині 1990-х виїхав до Німеччини, де займався вокалом і працював гувернером.

У 1999 році Олег виконав головну роль у мюзиклі "Kiss me, Kate", а пізніше виступив у німецькій версії мюзиклу "Собор Паризької Богоматері". До середини 2000-х років співак став справжньою європейською зіркою театру, і пішов у "вільне" плавання на піку популярності.

Співачка Аlyona Аlyona стала набирати популярність з 2018 року. Зірка отримала премію "Кращий хіп-хоп хіт" премії YUNA.

Торік зарубіжна публіка добре прийняла артистку, яка стала для них "символом" боротьби з форматністю і стандартами зовнішності.

Хіт "булінг" особливо припав до душі. Пізніше зірка знялася для журналу "Vogue", а New York Times внесли Аlyona Аlyona у топ-15 європейських перспективних артистів.

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