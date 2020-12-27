Украинские звезды стали набирать популярность за рубежом

Мало кто знает, что украинские знаменитости становятся любимцами иностранной публики. Давайте познакомимся с такими артистами.

Певица Джамала задолго до победы на конкурсе "Евровидение-2016" стала известной за границей. Звезда в 2009 году выиграла на фестивале "Новая волна", пишет Обозреватель. После "Евровидения" артистка стала завоевывать Запад. В частности, в этом году украинка попала в альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги". В результате звезда стала номинанткой на премию "Grammy".

Певица Настя Каменских (NK) записала много хитов после распада дуэта "Потап и Настя". Красотка решила поделиться своим творчеством с иностранной публикой, начав с Латинской Америки. Песня Насти "Peligroso" два месяца держалась в чарте Billboard.

Стоит отметить, что в 2019 году звезда представила ремикс песни с пуэрториканской звездой реггетона De La Ghetto, после чего ее пригласили на церемонию латиноамериканской премии Grammy.

А позже хит артистки "Elefante" оказался на вершине хит-парадов в Латинской Америке, и был в ротации радиостанции США и Канады.

Тина Кароль первую крупную награду получила на конкурсе "Новая Волна", позже за свои выступления в зоне конфликта – Ирака и Косово получила премию "Певица года".

В 2019 году артистка подписала контракт с Bentley Records в Нью−Йорке. Тина представила публике англоязычную версию песни "Внезапно", и попала в ротации региональных радиостанций США, и "разошлась" по американскому интернету.

Певец Олег Винник прославился сначала за границей, и только позже в Украине. Артист в середине 1990-х уехал в Германию, где занимался вокалом и работал гувернером.

В 1999 году Олег исполнил главную роль в мюзикле "Kiss me, Kate", а позже выступил в немецкой версии мюзикла "Собор Парижской Богоматери". К середине 2000-х годов певец стал настоящей европейской звездой театра, и ушел в "свободное" плаванье на пике популярности.

Певица Аlyona Аlyona стала набирать популярность с 2018 года. Звезда получила премию "Лучший хип-хоп хит" премии YUNA.

В прошлом году зарубежная публика хорошо приняла артистку, которая стала для них "символом" борьбы с форматностью и стандартами внешности.

Хит "Буллинг" особо пришелся по душе. Позже звезда снялась для журнала "Vogue", а New York Times внесли Аlyona Аlyona в топ-15 европейских перспективных артистов.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства