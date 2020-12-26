Український хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як можна яскраво відзначити зимові свята

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона розмістила запис прямого ефіру, під час якого вчила шанувальників новому танцю, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). Олена Шоптенко з'явилася в кадрі, вбрана зовсім не святково: просторий білий светр і чорні штани-кльош з напівпрозорою тканиною з боків.

"Друзі, я знаю, що ви чекали, і я дуже сьогоднішнього дня чекала, підготувала сьогодні всю музику. Я вам обіцяла "Jingle bells". Я пам'ятаю, що обіцяла вам костюм оленя. Знаєте, я б теж хотіла в ньому потанцювати але на жаль, не знайшла. Хотіла знайти хоча б роги, але рогів теж, на жаль, не маю. Дуже сподіваюся, що Ви мою пропозицію підтримали і теж святково одяглися", - зазначила хореограф під час ефіру.

Після розминки Олена Шоптенко вийшла на паркет в кімнаті свого будинку і станцювала квістеп під знамениту новорічну пісню - такого на шоу не було жодного разу. Під час різких рухів тканина розліталася в сторони, оголюючи стрункі ноги танцівниці.

"Наш новорічний квікстеп ❤️ поділилися один з одним святковим настроєм і почали останню суботу року, що минає разом. Зробили це, звичайно ж, танцюючи", - підсумувала знаменитість в описі.

Користувачі соцмережі прокоментували урок від Шоптенка і не скупилися на критику:

"Навіщо так сексуально стоїш перед камерою?"; "Так можна швидше все дуже зрозуміло і доступно";" Показати повністю танець, щоб наочно було";"Альона ти дуже доступно пояснюєш, можна все в танці показувати, з боку видно, клеїти в танці і танцювати, і тоді швидше музика допоможе, адже це знаменитий танець".

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