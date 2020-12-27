Співачки виглядають незвично в нових образах, які приміряють після зміни іміджу

Артистки звикли змінювати стиль і епатувати публіку під час світських заходів і на зйомках нових кліпів. При цьому зірки часто вдаються до тимчасової зміни стилю і показують себе в незвичних ніжних або навпаки – відкритих І відвертих образах.

Представляємо вашій увазі фото зірок, які порадували шанувальників ляльковими "цукерковими" образами.

Так, Тіна Кароль для своїх виступів вона найчастіше вибирає приталені сукні, що нагадують золоту епоху голлівудського гламуру. Зірка любить лаконічні дизайни, яскраві кольори і вбрання з досить глибокими декольте. Нещодавно співачка з'явилася в трендовій сукні, знімаючи рекламу для взуття, яку створювала з відомим брендом. Відзначимо, часто Тіну можна зустріти в таких брендах як: Bevza, theCoat by Katya Silchenko, Flow The Label і Elenareva.

Надя Дорофєєва не так сильно любить класику, як вуличний стиль і бунтарські молодіжні образи. Тому в гардеробі співачки як і раніше можна знайти і пікантні сукні, і модні сценічні костюми, і повсякденні стильні образи. Надя все частіше експериментує з яскравими макіяжами і зачісками, а одяг воліє вибирати під настрій.

Так, переможниця "Танців з зірками 2019" і перша зірка проекту «Холостяк» Ксенія Мішина віддає перевагу одночасно комфортну і підкреслено стильний одяг. Артистка любить стриманий стиль, однотонні вбрання і вибирає такий одяг, який підкреслює настрій і стан за допомогою форм. У фіналі проекту артистка з'явилася в неймовірному білосніжному вбранні, яке обговорювали всі фанати шоу.

Даша Астаф'єва на сцені продовжує епатувати публіку "голими" нарядами, а в повсякденності намагається виглядати стильно і не помітно. Поєднання поло з рваними джинсами і сукні-тільняшки з кросівками стали вже буденністю. Заради модних фотосесій ж артистка нерідко приміряє лялькові образи і вражає ідеальною шкірою, рекламуючи новий бренд косметики, амбассадором якої стала в минулому році.

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