Певицы выглядят необычно в новых образах, которые примеряют после смены имиджа

Артистки привыкли менять стиль и эпатировать публику во время светских мероприятий и на съемках новых клипов. При этом звезды часто прибегают к временной смене стиля и показывают себя в непривычных нежных или наоборот – открытых и откровенных образах.

Представляем вашему вниманию фото звезд, которые порадовали поклонников кукольными "конфетными" образами.

Так, Тина Кароль для своих выступлений она чаще всего выбирает приталенные платья, напоминающих золотую эпоху голливудского гламура. Звезда любит лаконичные дизайны, яркие расцветки и наряды с довольно глубокими декольте. Недавно певица появилась в трендовом платье, снимая рекламу для обуви, которую создавала с известным брендом. Отметим, часто Тину можно встретить в таких брендах как: Bevza, theCoat by Katya Silchenko, Flow The Label и Elenareva.

Надя Дорофеева не так сильно любит классику, как уличный стиль и бунтарские молодежные образы. Поэтому в гардеробе певицы по-прежнему можно найти и пикантные платья, и модные сценические костюмы, и повседневные стильные образы. Надя все чаще экспериментирует с яркими макияжами и прическами, а одежду предпочитает выбирать под настроение.

Так, победительница "Танцев со звездами 2019" и первая звезда проекта «Холостяк» Ксения Мишина предпочитает одновременно комфортную и подчеркнуто стильную одежду. Артистка любит сдержанный стиль, однотонные наряды и выбирает такую одежду, которая подчеркивает настроение и состояние с помощью форм. В финале проекта артистка появилась в невероятном белоснежном наряде, которое обсуждали все фанаты шоу.

Даша Астафьева на сцене продолжает эпатировать публику "голыми" нарядами, а в повседневности старается выглядеть стильно и не броско. Сочетание поло с рваными джинсами и платья-тельняшки с кроссовками стали уже обыденностью. Ради модных фотосессий же артистка нередко примеряет кукольные образы и поражает идеальной кожей, рекламируя новый бренд косметики, амбассадором которой стала в прошлом году.

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