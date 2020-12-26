Відома російська ведуча і співачка Ольга Бузова спантеличила шанувальників сумним виглядом після новин про закриття її найбільшого проекту - шоу «Дом-2»
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram.
Так, Бузова показала свіже фото, на якому вона виглядає дуже пригніченою. Ведуча сидить на засніженій лавці на тлі новорічних декорацій. Для такого зимового фото зірка одягла чорні штани і розкішну білу шубку.
Однак, незважаючи на атмосферу свята навколо, Бузова на знімку виглядає так, ніби ось-ось розплачеться.
"Гра закінчена", - коротко підписала кадр ведуча.
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І хоча вона не пояснила, з чим пов'язаний її пригнічений настрій, шанувальники тут же вирішили, що його причиною стало закриття одного з найбільших проектів на російському телебаченні – скандального шоу «Дом-2». Незважаючи на затяту критику, це шоу запам'яталося багатьом, а Бузова виступала в ролі його ведучої з 2008 року.
Під знімком ведучої відзначився її коханий-блогер Дава.
"Не сумуй", - написав він у коментарі.
Шанувальники знаменитості також активно коментують її пост. Треба відзначити, що багато росіян відкрито висловлюють свою радість у зв'язку із закінченням проекту.
"Дом-2 нарешті закрили?", "Ой да ладно, перейшли на інший канал і все. Диваки", "Оля ми з тобою", "Бузуля вся країна радіє що настав цей день", "Сфоткай нібито я страждаю", "дуже шкода", "Ну все, я плачу", - пишуть люди.
Нагадаємо, епатажна Бузова переборщила з розрізом, заткнувши за пояс подружку Жанни Фріске: "У кожній бочці затичка".
Як повідомляла Politeka, Бузову з "синцями" і в дивній шубі зловили на ганебному, народ обурюється.
Також Politeka писала, що Собчак з нагоди закриття "Дом-2" згадала бурхливе минуле, ганебні кадри з Бузовою і не тільки.