Відома російська ведуча і співачка Ольга Бузова спантеличила шанувальників сумним виглядом після новин про закриття її найбільшого проекту - шоу «Дом-2»

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram.

Так, Бузова показала свіже фото, на якому вона виглядає дуже пригніченою. Ведуча сидить на засніженій лавці на тлі новорічних декорацій. Для такого зимового фото зірка одягла чорні штани і розкішну білу шубку.

Однак, незважаючи на атмосферу свята навколо, Бузова на знімку виглядає так, ніби ось-ось розплачеться.

"Гра закінчена", - коротко підписала кадр ведуча.

І хоча вона не пояснила, з чим пов'язаний її пригнічений настрій, шанувальники тут же вирішили, що його причиною стало закриття одного з найбільших проектів на російському телебаченні – скандального шоу «Дом-2». Незважаючи на затяту критику, це шоу запам'яталося багатьом, а Бузова виступала в ролі його ведучої з 2008 року.

Під знімком ведучої відзначився її коханий-блогер Дава.

"Не сумуй", - написав він у коментарі.

Шанувальники знаменитості також активно коментують її пост. Треба відзначити, що багато росіян відкрито висловлюють свою радість у зв'язку із закінченням проекту.

"Дом-2 нарешті закрили?", "Ой да ладно, перейшли на інший канал і все. Диваки", "Оля ми з тобою", "Бузуля вся країна радіє що настав цей день", "Сфоткай нібито я страждаю", "дуже шкода", "Ну все, я плачу", - пишуть люди.

Нагадаємо, епатажна Бузова переборщила з розрізом, заткнувши за пояс подружку Жанни Фріске: "У кожній бочці затичка".

Як повідомляла Politeka, Бузову з "синцями" і в дивній шубі зловили на ганебному, народ обурюється.

Також Politeka писала, що Собчак з нагоди закриття "Дом-2" згадала бурхливе минуле, ганебні кадри з Бузовою і не тільки.