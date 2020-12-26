Американська фітнес-модель Лексі Кай побешкетувала перед камерою, примірявши облягаючу сукню з екстремальним вирізом

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в TikTok.

"Нехай різдвяний дух дзвенить", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лексі Кай в тісній сукні з екстремальним декольте вирішила звільнити «близнючок», до непристойності натягнувши тканину. Після цього красуня пускається в танок, обдаровуючи шанувальників променистою посмішкою.

"Ух ти, як підстрибують-справжнє Різдво", "здається, я в тебе закохався«," ти просто неймовірною виглядаєш! Космос", "боже, ну до чого ж ти хороша", - пишуть її шанувальники.

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Лексі володіє яскравою і лялькової зовнішності, яку завжди намагається підкреслювати макіяжем з акцентами на очі.

Також дівчина не соромиться того, що вона схильна до повноти. Попри це, дівчина намагається харчуватися ситно і правильно, а щоб тримати вагу в формі, вона дуже багато тренується. Тому Лексі не бачить сенсу ховати пишний бюст і стегна.

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