Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в тонком бирюзовом наряде восхитила пышной формой

Модель с пышными формами не перестает удивлять публику, с которой делится стильными образами на своей странице в Инстаграм. Лекси обладает яркой и кукольной внешностью, которую всегда старается подчеркивать макияжем с акцентами на глаза.

Также девушка не стесняется того, что она склонна к полноте. Несмотря на это, девушка старается питаться сытно и правильно, а чтобы держать вес в форме, она очень много тренируется. Поэтому Лекси не видит смысла прятать пышный бюст и бедра.

Как видно на фото, Кай выглядит превосходно даже в обычном бирюзовом платье с довольно глубоким декольте.

«Похоже, вы зажигаете по ночам 💯👍; Великолепно🔥❤; Вы получили это, детка. Ммм; Роскошна мечта для каждого мужчины; Сколько косметических операций вы сделали? И нет, я не осуждаю. Ты выглядишь потрясающе; Помоги мне, как ты можешь быть такой блестящей 🤩😍; Такая красивая 🔥;Люблю твое платье 👗; Абсолютно потрясающий вид! Полная красотка 🔥 как будто маслом намазала;Ты всегда выглядишь прекрасно, очень умно и мило ❤️😘 сексуальная малышка».

Ранее мы писали, что Лекси является альтернативной моделью с пышными формами, она чаще всего показывает обтягивающие спортивные костюмы или повседневные «луки» с акцентом на бюст.

В этот раз девушка показала достоинства в мини-комбинезоне серого цвета и без лишней откровенности. Однако тесная ткань смогла создать пикантный акцент на ягодицах модели. Из-за низкого роста Кай выбирает наряды, которые визуально делают ее чуточку выше.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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