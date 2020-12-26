Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в тонком бирюзовом наряде восхитила пышной формой
Модель с пышными формами не перестает удивлять публику, с которой делится стильными образами на своей странице в Инстаграм. Лекси обладает яркой и кукольной внешностью, которую всегда старается подчеркивать макияжем с акцентами на глаза.
Также девушка не стесняется того, что она склонна к полноте. Несмотря на это, девушка старается питаться сытно и правильно, а чтобы держать вес в форме, она очень много тренируется. Поэтому Лекси не видит смысла прятать пышный бюст и бедра.
Как видно на фото, Кай выглядит превосходно даже в обычном бирюзовом платье с довольно глубоким декольте.
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Ранее мы писали, что Лекси является альтернативной моделью с пышными формами, она чаще всего показывает обтягивающие спортивные костюмы или повседневные «луки» с акцентом на бюст.
В этот раз девушка показала достоинства в мини-комбинезоне серого цвета и без лишней откровенности. Однако тесная ткань смогла создать пикантный акцент на ягодицах модели. Из-за низкого роста Кай выбирает наряды, которые визуально делают ее чуточку выше.
Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"