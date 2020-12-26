Американская фитнес-модель Лекси Кай пошалила перед камерой, примеряв облегающее платье с экстремальным вырезом

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице знаменитости в TikTok.

«Пусть рождественский дух звенит», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лекси Кай в тесном платье с экстремальным декольте решила освободить «близняшек», до неприличия натянув ткань. После этого красотка пускается в пляс, одаривая поклонников лучезарной улыбкой.

«Ух ты, как подпрыгивают – настоящее Рождество», «кажется, я в тебя влюбился», «ты просто невероятной выглядишь! Космос», «боже, ну до чего же ты хороша», - пишут ее поклонники.

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Лекси обладает яркой и кукольной внешностью, которую всегда старается подчеркивать макияжем с акцентами на глаза.

Также девушка не стесняется того, что она склонна к полноте. Несмотря на это, девушка старается питаться сытно и правильно, а чтобы держать вес в форме, она очень много тренируется. Поэтому Лекси не видит смысла прятать пышный бюст и бедра.

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