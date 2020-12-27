Субсидію в Україні на оплату комунальних послуг можуть надати не всім
Особливо це стосується тих, чия зарплата менше мінімальної. Як пояснили в органах соціального захисту, для отримання фінансової допомоги потрібно платити податки і внески навіть з мінімалки. Про це передає "Сегодня".
Житлова субсидія може призначатися за рішенням комісій, утворених райдержадміністраціями, виконавчими органами міських та районних рад на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
За словами мешканки Києва Валентини, вона звернулася за субсидією, щоб "перезимувати" і не набрати борги. Жінка через 2 місяці після запиту отримала офіційну відмову. Однак у випадку з Валентиною під час цих самих перевірок в акт ніяких відомостей про свіжий ремонт або про нові меблі комісія не вносила. Киянка не розуміє, на підставі чого вона отримала відмову.
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Адвокат розповідає, що в таких ситуаціях потрібно вимагати протоколу рішення комісії, і вже з повним пакетом документів можна звертатися до юристів.
При цьому важливо розуміти, що послуги можуть обійтися навіть дорожче, ніж сама субсидія. Відзначається, що бажаючим поборотися за держдопомогу доведеться викласти за це мінімум 6 тисяч гривень.
Заяву на отримання протоколу - з обґрунтуваннями і посиланнями на норми закону та інші нормативні документи - приймають в управлінні, куди подають документи із запитом на субсидію.
Нагадаємо, платежки за комуналку готуються переглянути, за що дозволять не платити.
Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.
Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.