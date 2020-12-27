Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала незвичайною позою



Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram.



"Невластиво для мене ранній підйом", - повідомила балерина в підписі до фото.

Судячи з кадру, незважаючи на раніше саме така поза є однією з її найулюбленіших.

Раніше ми повідомляли, що Волочкова опублікувала знімок, на якому постала в сріблястій сукні, широко розставивши ноги.



Бюстгальтер Анастасія воліла не одягати і її передплатникам вдалося розглянути пікантні місця балерини через напівпрозору тканину.

Варто відзначити, що Анастасія Волочкова досить часто піддається нападкам з боку хейтерів. Балерину критикують за розкішний спосіб життя, а також за епатажні знімки, якими вона ділиться в соцмережах.

Не менш рідко Анастасії доводиться відповідати на звинувачення в тому, що вона зловживає спиртними напоями. Сама Волочкова запевняє, що вона просто «приколюється над придурками».

Нагадаємо, "Лиса" Волочкова добила пошарпаним виглядом і несмаком: «у морду то розтягнула...».

Як повідомляла Politeka, скандальна Волочкова з чубчиком здивувала зовнішністю на архівному фото, балерину просто не впізнати.

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