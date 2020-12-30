Вже пора готувати привітання З Новим роком 2021, щоб порадувати своїх близьких у святкову ніч

Politeka.net публікує добірку найкращих побажань у віршах та прозі.

Привітання З Новим роком 2021 у віршах

Навіть сучасні люди користуються віршами, які вже багато століть вважаються твором мистецтва. Вони бувають різними, можна підібрати варіант на будь-який смак: смішні, прикольні, веселі, довгі, короткі, казкові, сумні, зі змістом. Вірш можна вивчити разом з дитиною, розповісти самостійно, відправити по Інтернету або в СМС. Навіть чотиривірш підніме настрій коханій людині або колегам. Пропонуємо найкращі вітальні вірші, які допоможуть відсвяткувати наступаючий Новий Рік 2021:

Если перед Новым Годом схватят

Вдруг тебя (вот шок!),

Скрутят, свяжут, рот заклеят,

Запихнут тебя в мешок —

Не психуй вот так вот сразу,

Не ругайся, не будь жалок —

Просто кто-то Дед Морозу

Заказал тебя в подарок!

***

Счастье, радость и веселье

Пусть подарит Новый год!

И удачи пусть под елку

Вам побольше принесёт.

Пусть положит под подушку

Пуд тепла и доброты,

А в ладошке тихо спрячет

Исполнение мечты.

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Привітання З Новим роком 2021 в прозі

Красиві побажання своїми словами часом доставляють більше задоволення, ніж віршики. Напередодні Нового Року прийнято підводити підсумки, згадувати про найгірше, щоб назавжди залишити його позаду, а також привітати дорослих і малюків з найкращими побажаннями. Оригінальне привітання в прозі можна подати, як новорічний тост.

З Новим роком 2021! Бажаю, щоб всі неприємності 2020-го року більше ніколи не повторилися, а всі хороші плани неодмінно збувалися. Нехай космічний білий бик допоможе тягнути лямку на роботі і забезпечить багатством, яке щурі і не снилося.

***

Вітаю з наступаючим Новим роком! Нехай наступний рік білого бика подарує радість і насолоду кожним днем. Вірю, що незабаром пандемія відступить, не заподіявши вашій родині ніякої шкоди, в країні запанує порядок, а наші гаманці будуть рватися від надлишку грошей.

***

Ось і пройшов 2020 рік, з чим я щиро тебе вітаю. Нехай наступний з самого початку принесе небувалий успіх, а Дід Мороз принесе під ялинку все необхідне для здійснення заповітної мрії. Бажаю також, щоб друга половинка постійно радувала тебе і завжди підтримувала у важкий момент.

***

У Новий Рік бажаю виписати всі невдачі на листок і назавжди викреслити їх зі свого життя. Нехай разом зі святом прийдуть нові ідеї і сили для їх втілення, вір у свої сили і не забувай про люблячих тебе близьких.

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Нехай Новий 2021 рік буде яскравим, як вибухи феєрверків, дарує оглушливу радість і корисний драйв. Бери приклад з новорічної ялинки і завжди Залишайся у формі, незважаючи на долю, яка іноді б'є під самий корінь.

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